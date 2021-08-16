Зловмисник розбивав в автівках скло та викрадав звідти речі власників. Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні чотирьох крадіжок. Наступні шість років він може провести за ґратами.

До поліції Києва по спецлінії 102 звернувся місцевий мешканець, який повідомив про крадіжку електроінструментів із автомобіля "Фольксваген", який він залишив біля будинку на вулиці Жмеринській. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, яка належним задокументувала злочин.

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Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, провівши огляд місця події, правоохоронці встановили, що зловмисник проник до автомобіля, розбивши праве бокове скло:

"У ході проведення оперативно-пошукових заходів ми з’ясували, що до злочину причетний місцевий мешканець, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Оперативники, відпрацьовуючи місця можливого збуту викрадених речей, виявили та затримали ймовірного підозрюваного. Викрадене майно вилучили в якості речових доказів".

Раніше судимого за майнові злочини уродженця Полтавської області, 1993 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході досудового розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України слідчі встановили причетність затриманого до скоєння аналогічних злочинів на території району.

"Ми зібрали доказову базу та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні чотирьох крадіжок із транспортних засобів. За рішенням суду на час досудового розслідування зловмисник перебуватиме пів вартою. Ми продовжуємо перевіряти причетність чоловіка до скоєння інших злочинів. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років", - повідомив підполковник поліції Богдан Замула.