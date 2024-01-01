В Киеве закрыли крупнейший сервисный центр МВД

Я информирует главный сервисный центр МВД по техническим причинам временно приостанавливают предоставление услуг сервисные центры МВД в г. Киеве:

Читайте также: Сколько сервисных центров МВД имеют укрытия: печальная статистика

№ 8041 ул. Победы, 20;

№ 8043 пр-т Европейского Союза, 47, ТРЦ Retroville (вход № 5).

Услуги можно получить в других наших подразделениях Киева по адресам: