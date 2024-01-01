В Киеве закрыли крупнейший сервисный центр МВД

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Самый большой сервисный центр МВД
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Я информирует главный сервисный центр МВД по техническим причинам временно приостанавливают предоставление услуг сервисные центры МВД в г. Киеве:
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- № 8041 ул. Победы, 20;
- № 8043 пр-т Европейского Союза, 47, ТРЦ Retroville (вход № 5).
Услуги можно получить в других наших подразделениях Киева по адресам:
- ул. Мечты, 19 - сервисный центр МВД № 8042 (экзаменационный хаб);
- ул. Братславская, 52 - сервисный центр МВД № 8044;
- ул. Павла Усенко, 8 - сервисный центр МВД № 8045;
- Столичное шоссе 101 - сервисный центр МВД № 8046;
- ул. Большая Кольцевая, 110 А - сервисный центр МВД № 8047;
- ул. М. Гринченко 18 - сервисный центр МВД № 8048;
- ул. Павла Усенко, 8 - сервисный центр МВД № 8049 (экзаменационный хаб).