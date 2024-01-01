У Києві закрили найбільший сервісний центр МВС

Я інформує головний сервісний центр МВС з технічних причин тимчасово призупиняють надання послуг сервісні центри МВС у м. Києві:

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№ 8041 вул. Перемоги, 20;

№ 8043 пр-т Європейського Союзу, 47, ТРЦ Retroville (вхід № 5).

Послуги можна отримати в інших наших підрозділах Києва за адресами: