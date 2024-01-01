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У Києві закрили найбільший сервісний центр МВС

Найбільший сервісний центр МВС у Києві тимчасово припинив надання послуг. Разом з ним перестав працювати сервісний центр МВС в торговому центрі Retroville.
Закрили найбільший сервісний центр МВС - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Найбільший сервісний центр МВС

Євген Гудущан
logo26 вересня, 17:20
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Я інформує головний сервісний центр МВС з технічних причин тимчасово призупиняють надання послуг сервісні центри МВС у м. Києві:

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  • № 8041 вул. Перемоги, 20;
  • № 8043 пр-т Європейського Союзу, 47, ТРЦ Retroville (вхід № 5).

Послуги можна отримати в інших наших підрозділах Києва за адресами:

  • вул. Мрії, 19 - сервісний центр МВС № 8042 (екзаменаційний хаб);
  • вул. Братславська, 52 - сервісний центр МВС № 8044;
  • вул. Павла Усенка, 8 - сервісний центр МВС № 8045;
  • Столичне шосе 101 - сервісний центр МВС № 8046;
  • вул. Велика Кільцева, 110 А - сервісний центр МВС № 8047;
  • вул. М. Грінченка 18 - сервісний центр МВС № 8048;
  • вул. Павла Усенка, 8 - сервісний центр МВС № 8049 (екзаменаційний хаб).
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