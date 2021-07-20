Замечен эксклюзив - Bentley Azure первой генерации, который выпускали со второй половины 90-х до начала 2000-х годов.

Кроме небольшого тиража (1 098 экземпляров), уникальностью данного кабриолета является сложный верх, разработанный итальянским ателье Pininfarina. Ну, и, конечно же, впечатляющая цена, которая была самой высокой в те годы (за исключением открытых суперкаров).

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После дебюта в конце девяностых 4-дверный ГранТуризмо Бентли был признан кабриолетом года. Под капотом – традиционный для тех времен V8 объемом 6,75-литра. Мощность – почти 400 л. с. (крутящий момент – 874 Нм). Если крышу делали итальянцы, то трансмиссией “поделились” американцы – мотор работает в паре с четырехступенчатым “автоматом” от General Motors. Несмотря на вес (почти три тонны), динамика получилась впечатляющей, как для такой машины – 6,7 секунды до 100 км в час, максимальная скорость – 240 км/час. Расход горючего, как у “баржи” – 26-27 литров в городе.

Что касается съемного верха от Пининфарина, ее услуги обошлись британцам недешево, поэтому итоговая стоимость Bentley Azure получилась немалой – 518 300 немецких марок (данные за 1997 год). Представительный кабрио ГранТуризмо собирался вручную на заводе в Крю.

Как видно из фото, замеченный в Киеве Bentley Azure имеет американскую “прописку”, что, впрочем, еще не означает, что он не поменяет ее на украинскую...