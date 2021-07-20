Помічений ексклюзив - Bentley Azure першої генерації, який випускали з другої половини 90-х до початку 2000-х років.

Крім невеликого тиражу (1 098 примірників), унікальністю даного кабріолета є складний верх, розроблений італійським ательє Pininfarina. Ну, і, звичайно, вражаюча ціна, яка була найвищою в ті роки (за винятком відкритих суперкарів).

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Після дебюту в кінці дев'яностих 4-дверний ГранТурізмо Бентлі був визнано кабріолетом року. Під капотом – традиційний для тих часів V8 об'ємом 6,75-літра. Потужність - майже 400 к.с. (крутний момент – 874 Нм). Якщо дах робили італійці, то трансмісією “поділилися” американці - мотор працює в парі з чотириступінчастим “автоматом” від General Motors. Попри велику вагу (майже три тонни), динаміка вийшла вражаючою, як для такої машини - 6,7 секунд до 100 км на годину, максимальна швидкість - 240 км / год. Витрата пального, як у “баржі” - 26-27 літрів в місті.

Що стосується знімного верху від Пінінфаріна, її послуги обійшлися британцям недешево, тому підсумкова вартість Bentley Azure вийшла чималою – 518 300 німецьких марок (дані за 1997 рік). Представницький кабріо ГранТурізмо збиралися вручну на заводі в Крю.

Як видно з фото, помічений в Києві Bentley Azure має американську “прописку”, що, втім ще не означає, що він не змінить її на українську ...