В Киеве заметили суперкар McLaren 720S Spider яркого цвета, который является одним из самых дорогих и роскошных в Украине.

Фото автомобиля опубликовали на странице king_artur.ua в Instagram. С места до 100 км/ч родстер разгоняется за 2,8 секунды, а 200 км/ч берет через 7,9 сек с момента старта. Максимальная скорость достигает 341 км/ч (с открытой крышей - 325 км/ч). Мощность двигателя – 720 лошадиных сил.

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Суперкар поставлен на 19- и 20-дюймовые легкосплавные диски эксклюзивного дизайна, "обутые" в шины Pirelli P Zero, или в резину Pirelli P Zero Corsa. Стоимость авто не менее полумиллиона долларов.