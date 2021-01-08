У Києві помітили суперкар McLaren 720S Spider яскравого кольору, який є одним з найдорожчих і розкішних в Україні.

Фото автомобіля опублікували на сторінці king_artur.ua в Instagram. З місця до 100 км/год родстер розганяється за 2,8 секунди, а 200 км/год бере через 7,9 сек з моменту старту. Максимальна швидкість досягає 341 км/год (з відкритим дахом - 325 км/год). Потужність двигуна - 720 кінських сил.

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Суперкар поставлений на 19- і 20-дюймові легкосплавні диски ексклюзивного дизайну, "взуті" в шини Pirelli P Zero, або в гуму Pirelli P Zero Corsa. Вартість авто не менше півмільйона доларів.