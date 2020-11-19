Прохожий заметил примотанный скотчем к автомобилю посторонний предмет и вызвал полицию. Приехали даже спасатели и взрывотехники.

Подозрительный предмет, который примотали к автомобилю, оказался подарком, который вернула бывшая девушка автовладельца.

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Вчера на линию 102 поступил вызов по поводу подозрительного предмета. Бдительный прохожий заметил, что к автомобилю Porsche примотан скотчем посторонний предмет. Происшествие произошло на улице Станиславского.

На место прибыли патрульные, спасатели и взрывотехники. Патрульные ограничили доступ пешеходов и движение автомобилей к месту происшествия для безопасности граждан.

Впоследствии на место пришел владелец автомобиля и объяснил, что таким образом бывшая девушка, вероятно, вернула его подарок — мобильный телефон.