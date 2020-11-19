Перехожий помітив примотаний скотчем до автомобіля сторонній предмет та викликав поліцію. Приїхали навіть рятувальники та вибухотехніки.

Підозрілий предмет, який примотали до автомобіля виявився подарунком, який повернула колишня дівчина автовласника.

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Вчора на лінію 102 надійшов виклик з приводу підозрілого предмета. Пильний перехожий помітив, що до автомобіля Porsche примотаний скотчем сторонній предмет. Подія сталася на вулиці Станіславського.

На місце прибули патрульні, рятувальники та вибухотехніки. Патрульні обмежили доступ пішоходів та рух автомобілів до місця події задля безпеки громадян.

Згодом на місце прийшов власник автомобіля та пояснив, що таким чином колишня дівчина, ймовірно, повернула його подарунок — мобільний телефон.