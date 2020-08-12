Первая перехватывающая парковка в Киеве уже открыта возле метро Академгородок
Парковка находится на проспекте Академика Палладина, 31 (бывшая территория рынка Троицкий). Она рассчитана на 750 автомобилей, первая очередь на 250 авто заработала с 1 августа 2020 года. По мере заполняемости парковку обещают расширить.
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Цены на услуги:
- 10 грн в час
- 20 грн за 2 часа
- 25 грн от трех часов до суток
- 700 грн месячный абонемент с фиксацией места
Обещают круглосуточную охрану и работающие видеокамеры. Как урегулирован вопрос ответственности за сохранность автомобиля – не сообщается.
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