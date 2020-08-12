Первая перехватывающая парковка в Киеве уже открыта возле метро Академгородок

Парковка находится на проспекте Академика Палладина, 31 (бывшая территория рынка Троицкий). Она рассчитана на 750 автомобилей, первая очередь на 250 авто заработала с 1 августа 2020 года. По мере заполняемости парковку обещают расширить.

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Цены на услуги:

10 грн в час

20 грн за 2 часа

25 грн от трех часов до суток

700 грн месячный абонемент с фиксацией места

Обещают круглосуточную охрану и работающие видеокамеры. Как урегулирован вопрос ответственности за сохранность автомобиля – не сообщается.

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