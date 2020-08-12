Перша перехоплююча парковка в Києві вже відкрита біля метро Академмістечко
Парковка розташована на проспект Академіка Палладіна, 31 (колишня територія ринку Троїцький). Вона розрахована на 750 автомобілів, перша черга на 250 авто запрацювала з 1 серпня 2020року. По мірі заповнюваності парковку обіцяють розширити.
Читайте також: Київські вулиці перекриватимуть через зйомки фільму з Жан-Клод Ван Даммом
Ціни на послуги:
- 10грн за годину
- 20грн за дві години
- 25грн від трьох годин до доби
- 700грн місячний абонемент з фіксацією місця
Обіцяють цілодобову охорону та працюючі відеокамери. Як врегульоване питання відповідальності за збереженість автомобіля – не повідомляється.
Також цікаво: Протести в Білорусі можуть призвести до подорожчання автомобільного пального в Україні