В Киевской области патрульные отказались от взятки

Как информирует патрульная полиция Киевской области вчера, около 10 часов, на 19 км автодороги Киев - Чоп патрульные остановили Ford Transit, поскольку водитель нарушил ПДД - во время движения не пользовался ремнем безопасности. Они проинформировали водителя о составе правонарушения и административной ответственности за это.

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Однако руководитель, чтобы избежать административной ответственности, предложил им неправомерную выгоду (взятку). Неоднократные предупреждения о том, что такие действия - это уголовное правонарушение, его не остановили. Поэтому мужчина положил денежные средства на переднее сиденье служебного автомобиля.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств этого дела. Избежать официального штрафа водителю также не удалось - полицейские вынесли постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) КоАП.

Сумма, которую предлагал мужчина, не объявляется. Официальный штраф за нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами – 510 гривен.