У Київській області патрульні відмовились від хабаря

Як інформує патрульна поліція Київської області учора, 23.03.25, близько 10-ї години, на 19 км автодороги Київ — Чоп патрульні зупинили Ford Transit, оскільки водій порушив ПДР. Він під час руху не користувався ременем безпеки. Вони проінформували водія про склад правопорушення та адміністративну відповідальність за це.

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Однак керманич, аби уникнути адміністративної відповідальності, запропонував їм неправомірну вигоду (хабар). Неодноразові попередження про те, що такі дії — це кримінальне правопорушення, його не зупинили. Відтак чоловік поклав грошові кошти на переднє сидіння службового автомобіля.

Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин цієї справи. Уникнути офіційного штрафу керманичу також не вдалось — поліцейські винесли постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

Сума, яку пропонував чоловік, не оголошується. Офіційний штраф за порушення правил користування ременями безпеки та мотошоломами – 510 гривень.