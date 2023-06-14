Фото необычного "Запорожца" появилось в местном Телеграмм-канале.

Уникальный экземпляр, сделанный из "Запорожца" ЗАЗ-968М, был обнаружен в старом киевском гараже. Местные умельцы пытались сделать из него спортивный автомобиль. Однако остановились на полпути.

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Внешне о "Запорожце" напоминает передняя часть и расположенный сзади двигатель. Сверху – трубчатая рама, которая должна была бы сделать из машины родстер. Сзади творение киевских мастеров выгуливает очень необычно - в духе фантастических фильмов.

Как видно из фото, "Запорожец" получил топливную систему с двумя немецкими карбюраторами вертикальной подачи Weber. Изменена ходовая часть, установлены крутые колесные диски от Pontiac Firebird 3-го поколения. Исходя из того, что этот автомобиль тянул из гаража другой "Запорожец", творение киевских мастеров не на ходу.