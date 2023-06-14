Фото незвичного "Запорожця" з’явилось у місцевому Телеграм-каналі.

Унікальний екземпляр, зроблений з “Запорожця” ЗАЗ-968М, був виявлений в старому київському гаражі. Місцеві умільці намагались зробити з нього спортивний автомобіль. Однак зупинились на півдороги.

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Зовні про “Запорожець” нагадує передня частина та розташований ззаду двигун. Зверху – трубчаста рама, яка мала б зробити з машини родстер. Ззаду творіння київських майстрів вигуляє дуже незвично – у дусі фантастичних фільмів.

Як видно з фото, “Запорожець” отримав паливну систему з двома німецькими карбюраторами вертикальної подачі Weber. Змінена ходова частина, встановлені круті колісні диски від Pontiac Firebird 3-го покоління. Виходячи з того, що цей автомобіль витягнув з гаража інший “Запорожець”, творіння київських майстрів не на ходу.