Скоро будет тридцать лет, как последний "Запорожец" покинул конвейер, а мы продолжаем открывать малоизвестные страницы его истории. На этот раз "Авто 24" рассказывает о Yalta 1000, он же "Ялта", с двигателем от иномарки. И это была не самоделка.

Первый из ”Запорожцев”, известный под ником “горбатый”, а по паспорту ЗАЗ-965, понемногу продавался заграницей, в том числе в западноевропейских странах. У него была немного улучшенная экспортная версия ЗАЗ-965 АЭ с особой отделкой интерьера и экстерьера. Которая на некоторых рынках даже носила собственное имя – Yalta (Бельгия), Jalta (Финляндия, Нидерланды, Дания, Швеция) или Eliette.

Поэтому вполне ожидаемо, что второе поколение "Запорожца" ЗАЗ-966, едва появившись в 1966-м, начало свои атаки на зарубежные рынки.

Соседом "Запорожцев" на той самой выставке в Брюсселе был британский бренд Morris

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"Ушастый" для Европы

Сам по себе ЗАЗ-966 для середины 1960-х являлся машиной вполне актуальной, что конструктивно, что в плане дизайна. В то время в Старом Свете выпускалось несколько компактных моделей в подобной стилистике. Но новый автомобиль не имел нового двигателя, а старый 30-сильный агрегат от "горбатого" казался к тому времени уже слабым.

Поставщик силовых агрегатов для ЗАЗов – Мелитопольский завод МеМЗ – тогда было замешкался с освоением серийного 40-сильного мотора и его доводкой до нужных кондиций. Но время шло, европейский рынок не ожидал и торговая советская организация "Автоэкспорт" предприняла попытку подобрать "Запорожцу" какой-то "иномарочный" двигатель.

Нижняя часть моторного отсека у этой "Ялты" не такая, как у серийных ЗАЗ-966. Двигатель Renault? Но мы не знаем, какой вид был снизу у обычных предсерийных 966-х.

Выбрали 1,0-литровый рядный агрегат Renault Sierra Engine (C-engine) с водяным охлаждением. Он был создан несколько лет назад, но уже хорошо показал себя на нескольких заднеприводных моделях – Renault 8, 10, Floride и Caravelle. Французы согласились поставлять эти двигатели в версии с рабочим объемом 0,956 л и мощностью 40 л. при 5000 об/мин.

Устанавливать французские моторы под капот Запорожца должны не на ЗАЗе, а на европейском предприятии - заводе компании Scaldia-Volga S.A. в Бельгии, где, кстати, собирали для Европы также и "Москвич-408", и дизельные "Волги".

"Водянка" вместо "воздушника"

Для начала сделали один экземпляр "Запорожца" с "реношным" мотором, ведь и рынок нужно было "прощупать", и технически это было не так просто - гаражными условиями не обойтись.

Поместить французский двигатель с его радиатором под капот "Запорожца", вероятно, большой проблемы не составило.

Мотор C-engine значительно отличался от МеМЗов. Во-первых, он был рядным, со всеми четырьмя цилиндрами в линию, тогда как МеМЗ был V-образным, то есть вдвое короче. А во-вторых, "француз" имел водяное охлаждение в отличие от родного агрегата. Места под капотом сзади было достаточно, но конструкторам пришлось переработать схему движения воздуха в подкапотном пространстве и систему подушек для крепления силового агрегата.

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Один-единственный

Запорожскую машину с французским двигателем показали общественности на автомобильной выставке в Бельгии в 1968 году. Автомобиль был представлен на советском стенде как Yalta 1000. Судя по немногим фото того времени, он был ключевой моделью экспозиции.

Yalta (или Jalta) второго поколения продавалась в Европе с ”родным” мелитопольским двигателем мощностью 40 л.с. Щедрый хромпакет – признак экспортных "Запорожцев".

Но поездить на ЗАЗах с мотором Renault европейцам не пришлось: похоже, тот выставочный экземпляр так и остался единственным. Потому что мелитопольский моторный завод наконец-то наладил массовое производство своих новых 1,2-литровых моторов мощностью 40 л.с. Уже в 1969 г. таких собрали 10 тысяч, а в 1971 в Мелитополе завершили строительство нового производственного корпуса, где счет этих агрегатов пошел уже на сотни тысяч.

"Запорожцы" в Европе

Примечательно, что английский журнал Autocar (кстати, старейшее автомобильное издание в мире) в своем обзоре в 1968 г. называл "Запорожец" интересным с технической точки зрения. Судя по той же статье от 4 июля, заднемоторную компоновку на тот период журнал еще не считал старомодной.

Интересно, что двигатель Renault семейства C-engine, который сватали нашим ЗАЗикам, поставлялся также другим компаниям. К примеру, шведский Volvo и голландский DAF для ее знаковых моделей с автоматической трансмиссией Variomatic. А вообще моторы этой линейки оставались на конвейере почти полвека, вплоть до ноября 2004 года.

Дизайн ЗАЗ-966 был вполне актуален для своего времени. В двухэтажной стилистике с карнизом по подоконной линии были тогда выполнены несколько европейских моделей.

Где теперь ЗАЗ Yalta 1000

Есть неподтвержденные сведения, что один "Запорожец" с двигателем Renault жидкостного охлаждения был завезен из Франции в Украину. Машина была темно-синего цвета и эксплуатировалась в Запорожской области. В частности, автомобиль видели в Мелитополе – городе, где работал моторный завод и производили двигатели МеМЗ для ЗАЗов. Возможно, этот автомобиль был опытным и использовался для ходовых испытаний варианта "Запорожцев" с двигателем-"водянкой". Дальнейшая судьба этой машины не известна, но мы не удивимся, что почитатели отечественной истории еще найдут ее следы.

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