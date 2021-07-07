В Китае впервые сфотографировали электрический седан Nio ET7, который ранее показывали только на автосалонах и мероприятиях для СМИ. Одной из особенностей модели является то, что ее запас хода на одном заряде составляет 1000 км.

В объектив шпионов попал предсерийный образец модели. Среди отличий от седана, который Nio показывала на официальных фотографиях и на автошоу, – иное оформление решетки, колесные диски с упрощенным дизайном и более широкие зазоры между кузовными панелями. Кроме этого, на фотографии видны двухцветные корпуса зеркал заднего вида и почему-то не спрятанная полностью в корпус ручка задней двери.

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Движущей силой для Nio ET7 будет двухмоторная силовая установка. В ее составе – передний 245-сильный мотор и задний асинхронный двигатель мощностью 408 л.с. общая отдача будет достигать 653 л.с. и 850 Нм крутящего момента, что обеспечит электромобилю разгон с места до первой сотни за 3,9 секунды. В списке оснащения Nio ET7 – аудиосистема с 23 динамиками, адаптивная пневмоподвеска, автопилот, а также цифровая панель приборов и мультимедийная система с тачскрином размерностью 12,8 дюйма.

По предварительным данным, в продажу на китайском рынке Nio ET7 поступит в первом квартале 2022 года.