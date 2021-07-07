F Китаї вперше сфотографували електричний седан Nio ET7, який раніше показували тільки на автосалонах і заходах для ЗМІ. Однією з особливостей моделі є те, що її запас ходу на одному заряді складає 1000 км.

В об’єктив шпигунів потрапив передсерійний зразок моделі. Серед відмінностей від седана, який Nio показувала на офіційних фотографіях і на автошоу – інше оформлення решітки, колісні диски зі спрощеним дизайном і ширші зазори між кузовними панелями. Крім цього, на світлині видно двоколірні корпуси дзеркал заднього виду і чомусь не сховану повністю в корпус ручку задніх дверей.

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Рухомою силою для Nio ET7 буде двомоторна силова установка. В її складі – передній 245-сильний мотор і задній асинхронний двигун потужністю 408 к.с. Загальна віддача сягатиме 653 к.с. і 850 Нм крутного моменту, що забезпечить електромобілю розгін з місця до першої сотні за 3,9 секунди. У списку оснащення Nio ET7 – аудіосистема з 23 динаміками, адаптивна пневмопідвіска, автопілот, а також цифрова панель приладів і мультимедійна система з тачскріном розмірністю 12,8 дюйма.

За попередніми даними, в продаж на китайському ринку Nio ET7 надійде в першому кварталі 2022 року.