В Китае изобрели гибкий твердотельный аккумулятор

Китайская академия наук сообщила о значительном технологическом прорыве в сфере твердотельных литиевых батарей, пишет Укравтопром. Разработчики представили гибкий твердотельный аккумулятор нового поколения, который сочетает высокую энергоэффективность с исключительной механической устойчивостью.

Читайте также: Новые аккумуляторы для электромобилей обещают увеличение запаса хода на 50%

Что сделали китайские ученые

Исследовательская группа создала гибкую батарею на основе полимерных молекул, этоксильных групп и коротких цепей серы,, которые являются электрохимически активными.

Ключевой инновацией стал композитный катод со встроенным полимерным электролитом, который позволил повысить плотность энергии до 86% по сравнению с предыдущими аналогами.

Еще одним преимуществом является устойчивость к механическим нагрузкам: батарея выдержала 20 тысяч циклов сгиба без потери электрических свойств, что открывает перспективы для ее использования в электронике, электромобилях и носимых устройствах.

Когда ждать коммерческого применения

Несмотря на технологический успех, в Китайской академии наук отмечают: новая батарея пока находится на стадии лабораторных испытаний. К массовому производству разработку могут допустить только после подтверждения долгосрочной стабильности и безопасности технологии.

Аналитический контекст

Прорыв китайских ученых может стать очередным шагом в глобальной гонке за создание твердотельных аккумуляторов, которые должны заменить нынешние литий-ионные системы. Такие батареи потенциально обеспечивают в 2–3 раза большую энергоемкость, сокращают время зарядки и устраняют риски воспламенения - ключевые преимущества для рынка электромобилей и бытовой электроники.