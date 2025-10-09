В Китаї винайшли гнучкий твердотільний акумулятор

Китайська академія наук повідомила про значний технологічний прорив у сфері твердотільних літієвих батарей, пише Укравтопром. Розробники представили гнучкий твердотільний акумулятор нового покоління, який поєднує високу енергоефективність із винятковою механічною стійкістю.

Що зробили китайські науковці

Дослідницька група створила гнучку батарею на основі полімерних молекул, етоксильних груп та коротких ланцюгів сірки, що є електрохімічно активними.

Ключовою інновацією став композитний катод із вбудованим полімерним електролітом, який дозволив підвищити щільність енергії до 86% порівняно з попередніми аналогами.

Ще однією перевагою є стійкість до механічних навантажень: батарея витримала 20 тисяч циклів згину без втрати електричних властивостей, що відкриває перспективи для її використання в електроніці, електромобілях і носимих пристроях.

Коли чекати комерційного застосування

Попри технологічний успіх, у Китайській академії наук наголошують: нова батарея поки що перебуває на стадії лабораторних випробувань. До масового виробництва розробку можуть допустити лише після підтвердження довгострокової стабільності та безпечності технології.

Аналітичний контекст

Прорив китайських учених може стати черговим кроком у глобальній гонці за створення твердотільних акумуляторів, які мають замінити нинішні літій-іонні системи. Такі батареї потенційно забезпечують у 2–3 рази більшу енергоємність, скорочують час заряджання та усувають ризики займання — ключові переваги для ринку електромобілів і побутової електроніки.