В последние годы Китай настырно продвигал экологические автомобили, поэтому сейчас в стране насчитывается около трех сотен производителей электромобилей. Министр промышленности и информационных технологий Сяо Яцин, считает, что это "слишком много".

"Это в основном небольшие фирмы, разбросанные по всей стране", – сказал министр. "Роль рынка должна быть полностью использована, и мы поощряем усилия по слиянию и реструктуризации в секторе электромобилей для дальнейшего увеличения концентрации рынка".

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Auto News сообщает, что правительство Китая разрабатывает мероприятия по контролю над превышением мощностей, одновременно направляя ресурсы в ключевые производственные центры. Кроме того, правительство может установить минимальный коэффициент использования производственных мощностей для промышленности, а провинции, которые не соответствуют этим требованиям, не получат разрешения утверждать новые проекты, пока не появится избыток мощностей.

Правительство Китая предоставило примерно 33 миллиарда юаней (135,8 млрд грн) субсидий для поощрения потребителей покупать экологически чистые транспортные средства в течение пяти лет до 2020 года. Множество провинциальных органов власти также предложили щедрые налоговые льготы и другие стимулы для поощрения производителей электромобилей к созданию объектов. Например, в провинции Цзянсу к северу от Шанхая существует приблизительно 30 автопроизводителей, многие из которых уже банкроты.

Кроме поощрения консолидации компаний по производству электромобилей, министерство пытается решить проблему дефицита полупроводников и недавно оштрафовало трех дистрибьюторов автомобильных чипов за повышение цен на 4000%.