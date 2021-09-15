В останні роки Китай гаряче просував екологічні автомобілі, тож зараз у країні налічується близько трьох сотень виробників електромобілів. Міністр промисловості та інформаційних технологій Сяо Яцин, вважає, що це "забагато".

“Це переважно невеликі фірми, розкидані по всій країні”, – сказав міністр. “Роль ринку має бути повністю використана, і ми заохочуємо зусилля щодо злиття та реструктуризації в секторі електромобілів для подальшого збільшення концентрації ринку”.

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Auto News повідомляє, що уряд Китаю розробляє заходи щодо контролю над перевищенням потужностей, одночасно спрямовуючи ресурси до ключових виробничих центрів. Крім того, уряд може встановити мінімальний коефіцієнт використання виробничих потужностей для промисловості, а провінції, які не відповідають цим вимогам, не матимуть дозволу затверджувати нові проєкти, поки не з’явиться надлишок потужностей.

Уряд Китаю надав приблизно 33 мільярди юанів (135,8 млрд грн) субсидій для заохочення споживачів купувати екологічно чисті транспортні засоби протягом п'яти років до 2020 року. Багато провінційних органів влади також запропонували щедрі податкові пільги та інші стимули для заохочення виробників електромобілів до створення об'єктів. Наприклад, у провінції Цзянсу на північ від Шанхаю є приблизно 30 автовиробників, багато з яких вже банкрути.

Крім заохочення консолідації компаній з виробництва електромобілів, міністерство намагається розв’язати проблему дефіциту напівпровідників і нещодавно оштрафувало трьох дистриб'юторів автомобільних чіпів за підвищення цін на 4000%.