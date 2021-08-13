Торговая ассоциация Чжэнчжоу из города, на который упало бремя недавних паводков в Китае, считает, что в результате природной катастрофы было повреждено более 400 000 автомобилей.

На кадрах с места происшествия можно видеть огромное количество машин, превращенных водой в металлолом прямо посреди дороги. И это лишь часть, которая не показывает масштабы повреждений, которые вызвало наводнение в провинции Хэнань.

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По оценкам правительства провинции Хэнань, в конце июля от наводнений пострадали более 14 миллионов человек, более 930 тысяч нуждаются в переселении. Наводнение унесло 302 жизни, еще 50 человек числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб ливни нанесли городу Чжэнчжоу, где всего за час выпало 200 миллиметров осадков, что повлекло выходы рек из берегов.

Представители провинции Хэнань пообещали восстановить основные производственные и бытовые условия как можно скорее, сообщает Global Times. Однако для восстановления жилищных условий понадобится не менее года. При этом власти обещают учесть инженерные недостатки и обеспечить надлежащее водоотведение в течение двух-трех лет.

Масштабы убытков огромны. Пострадало не менее 1 миллиона гектар сельскохозяйственных культур, треть из которых не сможет дать ни одного урожая. Вместе с автомобилями и наземным транспортом, железная дорога и основная инфраструктура также пострадали от наводнения. Общая сумма ущерба оценивается в 133,7 млрд юаней (20,63 млрд долларов).