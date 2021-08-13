Торговельна асоціація Чженчжоу з міста, на яке впав тягар недавніх паводків у Китаї, вважає, що внаслідок природної катастрофи було пошкоджено понад 400 000 автомобілів.

На кадрах з місця події можна бачити величезну кількість машин, перетворених водою на металобрухт просто посеред дороги. І це лише частина, яка не показує масштаби пошкоджень, які спричинила повінь у провінції Хенань.

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За оцінками уряду провінції Хенань, в кінці липня від повеней постраждали понад 14 мільйонів людей, понад 930 тисяч потребують переселення. Повінь забрала 302 життя, ще 50 людей вважаються зниклими безвісти. Нейбільших збитків зливи завдали місту Чженчжоу, де всього за годину випало 200 міліметрів опадів, що спричинило виходи річок з берегів.

Представники провінції Хенань пообіцяли відновити основні виробничі та побутові умови якмога скоріше, повідомляє Global Times. Однак для відновлення житлових умов знадобиться не менш як рік. При цьому влада обіцяє врахувати інженерні недоліки та забезпечити належне водовідведення протягом двох-трьох років.

Масштаби збитків величезні. Постраждало щонайменше 1 млн га сільськогосподарських культур, третина з яких не зможе дати жодного врожаю. Разом з автомобілями та наземним транспортом, залізниця та основна інфраструктура також постраждали від повені. Загальна сума збитків оцінюється у 133,7 млрд юанів (20,63 млрд доларів).