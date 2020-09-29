В Китае обнаружено настоящее кладбище суперкаров. Две сотни элитных авто несколько лет стоят под открытым небом, причем некоторые уже травой поросли.

Причем, автомобили очень солидные – Audi R8, Bentley Flying Spur, Porsche Panamera, Chevrolet Corvette, Aston Martin V8 Vantage. Неплохая такая коллекция!

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Оказалось, что машины принадлежали одному автосалону. Его владелец занимался мошенничеством – брал с покупателей деньги за суперкары вперед, но поставлял авто с задержкой или даже вообще не поставлял.

В общем, махинатор теперь под судом, а машины конфискованы и стоят под открытым небом. Пока идут судебные разбирательства, авто трогать нельзя, вот и ржавеют они потихоньку.

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