У Китаї виявлено справжнє кладовище суперкарів. Дві сотні елітних авто кілька років стоять під відкритим небом, причому деякі вже травою поросли.

Причому, автомобілі дуже солідні - Audi R8, Bentley Flying Spur, Porsche Panamera, Chevrolet Corvette, Aston Martin V8 Vantage. Непогана така колекція!

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Виявилося, що машини належали одному автосалону. Його власник займався шахрайством - брав з покупців гроші за суперкари наперед, але постачав авто з затримкою або навіть взагалі не поставляв.

Загалом, махінатор тепер під судом, а машини конфісковані і стоять під відкритим небом. Поки йдуть судові розгляди, авто чіпати не можна, ось і іржавіють вони потихеньку.

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