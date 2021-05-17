В социальной сети reddit опубликовали фото огромного кладбища автомобилей – в кадр попали сотни одинаковых машин, которые оказались просто брошенными под открытым небом.

Никакие подробности о найденных автомобилях не сообщается, однако некоторые предположения относительно них все же сделать можно. Во-первых, судя по номерным знакам, свалка находится в Китае. Во-вторых, на хэтчбеки нанесены наклейки и ливреи Panda Auto – дочерней фирмы местного автопроизводителя Lifan, которая специализируется на аренде электромобилей.

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Можно идентифицировать и сами машины: это китайские электромобили Lifan 330EV, которые внешне напоминают FIAT 500 и MINI Cooper. 330EV появились в продаже в 2015 году, тогда их продавали в Поднебесной за 22 600 – 23 000 долларов. Такие электрокары могли проезжать на одном заряде до 150 км и ускоряться до 100 км/ч, чтобы было неплохим показателем на те годы.

Почему электрокары оказались в таком состоянии? Очевидно, что это связано с банкротством самой Panda Auto, о котором зарубежный СМИ написали еще в начале этого года. Тогда сообщалось, что компания не смогла вернуть предназначены для пользователей депозиты в согласованный промежуток времени, в результате чего была вынуждена подать заявление о своей реструктуризации и банкротстве. В свою очередь Lifan был выкуплен концерном Geely Auto Group в прошлом году после значительного накопления долгов в размере 4,64 миллиарда долларов.

К слову, автопарк Panda Auto насчитывал более 20 тысяч машин, количество зарегистрированных пользователей составляло более 4 миллионов. Платформа была представлена ​​в 12 городах Китая, таких как, Ханчжоу, Чэнду и Гуанчжоу.