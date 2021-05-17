У соціальній мережі reddit опублікували фото величезного кладовища автомобілів - в кадр потрапили сотні однакових машин, які опинилися просто кинутими просто неба.

Ніякі подробиці про знайдені авто не повідомляється, проте деякі припущення щодо них все ж зробити можна. По-перше, судячи з номерних знаків, звалище знаходиться в Китаї. По-друге, на хетчбеки нанесені наклейки та лівреї Panda Auto - дочірньої фірми місцевого автовиробника Lifan, яка спеціалізується на оренді електромобілів.

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Можна ідентифікувати й самі машини: це китайські електромобілі Lifan 330EV, які зовні нагадують FIAT 500 і MINI Cooper. 330EV з'явилися в продажу у 2015 році, тоді їх продавали в Піднебесній за 22 600 - 23 000 доларів. Такі електрокари могли проїжджати на одному заряді до 150 км і прискорюватися до 100 км / год, щоб було непоганим показником на ті роки.

Чому електрокари виявилися в такому стані? Очевидно, що це пов'язано з банкрутством самої Panda Auto, про який закордонний ЗМІ написали ще на початку цього року. Тоді повідомлялося, що компанія не змогла повернути призначені для користувачів депозити в узгоджений проміжок часу, в результаті чого була змушена подати заяву про свою реструктуризації та банкрутство. Своєю чергою Lifan був викуплений концерном Geely Auto Group торік після значного накопичення боргів в розмірі 4,64 мільярда доларів.

До слова, автопарк Panda Auto налічував понад 20 000 машин, кількість зареєстрованих користувачів складало понад 4 мільйонів. Платформа була представлена в 12 містах Китаю, таких як, Ханчжоу, Ченду і Гуанчжоу.