Компактвен Arcfox Kaola спроектирован таким образом, чтобы в салоне удобно было перевозить маленьких детей.

Интерфейс электромобиля Arcfox Kaola "заточен" под удобство родителей. В систему можно загрузить информацию о плановых прививках и медицинских осмотрах, кондиционер имеет противовирусный режим, а материалы отделки салона таковы, что ребенок может их жевать.

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Предусмотрены кресла-трансформеры, столик для смены подгузников, специальный режим кондиционирования, ниша для подогрева и охлаждения бутылочек с питанием, а также шторки безопасности увеличенного размера. Техническая начинка электромобиля пока держится в секрете.

Правая дверь с электроприводом позволяет легче доставать детское кресло, причем при необходимости сиденье можно повернуть на 90 градусов или разложить в горизонтальное положение. Камера следит за состоянием ребенка, переключает подсветку, режим работы кондиционера и аудиосистемы в случае, когда малыш засыпает.

Для грудного вскармливания и смены подгузников предусмотрен специальный столик с голосовым управлением. Хранить четыре бутылочки со смесью можно в специальной нише с подогревом и охлаждением. Если ребенок плачет, автомобиль включает умиротворяющую музыку, более того, детское кресло может сигнализировать о наполненной подгузнике.

Облик электромобиля Arcfox Kaola ничем не примечателен, не должно быть и откровений по технике - скорее всего, компактвэн унифицирован с кроссовером Alpha T и седаном Alpha S. В таком случае возможен передний или полный привод, а под полом могут размещаться батареи емкостью до 93 6 киловатт-часа.

Публичная премьера Arcfox Kaola наверняка состоится в ближайшие месяцы, но пока электромобиль не прошел сертификацию в Китае.