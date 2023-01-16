Компактвен Arcfox Kaola спроектований таким чином, щоб у салоні було зручно перевозити маленьких дітей.

Інтерфейс електромобіля Arcfox Kaola "заточений" під зручність батьків. У систему можна завантажити інформацію про планові щеплення та медичні огляди, кондиціонер має противірусний режим, а матеріали обробки салону такі, що дитина може безпечно їх жувати.

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Передбачені крісла-трансформери, розкладний столик для зміни підгузків, спеціальний режим кондиціювання, ніша для підігріву та охолодження пляшечок із живленням, а також шторки безпеки збільшеного розміру. Технічна начинка електромобіля поки що тримається в секреті.

Праві двері з електроприводом дозволяють легше діставати дитяче крісло, причому при необхідності сидіння можна повернути на 90 градусів або розкласти в горизонтальне положення. Камера стежить за станом дитини, перемикає підсвічування, режим роботи кондиціонера та аудіосистеми у разі, коли малюк засинає.

Для грудного вигодовування та зміни підгузків передбачено спеціальний столик з голосовим керуванням. Зберігати чотири пляшечки із сумішшю можна у спеціальній ніші з підігрівом та охолодженням. Якщо дитина плаче, автомобіль включає заспокійливу музику, більше того, дитяче крісло може сигналізувати про наповнений підгузок.

Зовнішність електромобіля Arcfox Kaola нічим не примітна, не повинно бути й одкровень за технікою - швидше за все, компактвен уніфікований з кросовером Alpha T та седаном Alpha S. У такому випадку можливий передній або повний привід, а під підлогою можуть розміщуватись батареї ємністю до 93,6 кіловат-години.

Публічна прем'єра Arcfox Kaola напевно відбудеться найближчими місяцями, але поки що електромобіль не пройшов сертифікацію в Китаї.