Кабриолет Wuling HongGuang Mini EV станет топовой версией электрической модели, однако останется недорогим. Электрокар получил более мощный двигатель и батарею повышенной емкости.

Компактный электрокар Wuling HongGuang Mini EV получил новую специальную версию. В производство поступает стильный кабриолет. Об этом сообщает официальный сайт General Motors.

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Кабриолет Wuling HongGuang Mini EV в статусе концепт-кара дебютировал весной 2021 года на автошоу в Шанхае. Теперь концерн General Motors (он является владельцем Wuling) принял решение о начале производства модели.

Новый Wuling Mini EV Cabrio сохраняет знакомый неуклюжий дизайн. Он стал двухместным, ведь вместо задних сидений оборудовали нишу, куда прячется мягкая крыша. За передними креслами появились дуги, спасающие во время переворачивания.

Миниатюрный двухместный электрокар оснащен более мощным 41-сильным мотором от топового Wuling Mini EV, его максимальную скорость ограничат на 100 км/ч. Аккумуляторная батарея повышенной емкости (26,5 кВт∙ч позволяет проехать почти 300 км без подзарядки.

Точная цена Wuling HongGuang Mini EV в версии кабриолет пока официально не объявлена, но известно, что он станет самым дорогим в линейке. По предварительным данным, купить китайский электромобиль можно будет за $10 000. В Европе модель представили под брендом FreZe.