Кабріолет Wuling HongGuang Mini EV стане топовою версією електричної моделі, проте залишиться недорогим. Електрокар отримав потужніший двигун і батарею підвищеної ємності.

Компактний електрокар Wuling HongGuang Mini EV отримав нову нестандартну версію. У виробництво надходить стильний кабріолет. Про це повідомляє офіційний сайт General Motors.

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Кабріолет Wuling HongGuang Mini EV у статусі концепт-кара дебютував навесні 2021 року на автошоу у Шанхаї. Тепер концерн General Motors (він є власником Wuling) ухвалив рішення про початок виробництва моделі.

Новий Wuling Mini EV Cabrio зберігає знайомий незграбний дизайн. Він став двомісним, адже замість задніх сидінь обладнали нішу, куди ховається м'який дах. За передніми кріслами з'явилися дуги, що рятують під час перевертання.

Мініатюрний двомісний електрокар оснащений потужнішим 41-сильним мотором від топового Wuling Mini EV, його максимальну швидкість обмежать на 100 км/год. Акумуляторна батарея підвищеної ємності (26,5 кВт∙год) дозволяє проїхати майже 300 км без підзарядки.

Точна ціна Wuling HongGuang Mini EV у версії кабріолет поки що офіційно не оголошена, але відомо, що він стане найдорожчим у лінійці. За попередніми даними, купити китайський електромобіль можна буде за $10 000. У Європі модель представили під брендом FreZe.