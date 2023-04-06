Представлен 462-сильный Neta GT, способный на одной зарядке проехать до 580 км. Это первое четырехместное электрическое купе в Китае.

На авторынке Китая яркая премьера – это Neta GT, первое четырехместное электрическое купе. Neta Motors далеко не самая известная компания, она была образована лишь в 2018 году, но при этом объем выпуска ее автомобилей немал: за прошлый год Neta Motors поставила покупателям 152 073 автомобиля.

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Neta GT выглядит как типичное спортивное купе, но на самом деле автомобиль не маленький: габариты составляют 4715×1979×1415 мм, а колесная база – 2770 мм. Автомобиль поступит в продажу в интересных цветах, в том числе в розовом.

В салоне – большой экран с диагональю 17,6 дюйма (цифровая приборная панель с меньшим экраном тоже налицо), система «старт/стоп», беспроводная зарядка для смартфона. Передние сиденья спортивные с выраженной боковой поддержкой и интегрированными подголовниками. Задние сиденья меньше и проще, но на них хотя бы предусмотрены крепления ISOFIX для детских кресел.

Neta GT будет предложена в двух версиях. Базовая – заднеприводная, с мотором мощностью 231 л.с., топовая – полноприводная, с двумя моторами суммарной мощностью 462 л.с. Запас хода составляет 560-580 км, но емкость тяговых батарей не раскрывается.

Neta GT уже сертифицирована в Китае, Neta Motors может запускать массовое производство. Что касается цены, то ее могут объявить спустя некоторое время, во время автосалона в Шанхае.