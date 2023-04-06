Представлений 462-сильний Neta GT, здатний на одній зарядці проїхати до 580 км. Це перше електричне чотиримісне купе в Китаї.

На авторинку Китаю яскрава прем'єра – це Neta GT, перше електричне чотиримісне купе. Neta Motors далеко не найвідоміша компанія, вона була утворена лише в 2018 році, але при цьому обсяг випуску її автомобілів чималий: за минулий рік Neta Motors поставила покупцям 152 073 автомобіля.

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Neta GT виглядає як типове спортивне купе, але насправді автомобіль не маленький: габарити складають 4715 х 1979 х 1415 мм, а колісна база – 2770 мм. Авто надійде у продаж у цікавих кольорах, у тому числі у рожевому.

У салоні — великий екран з діагоналлю 17,6 дюйма (цифрова панель приладів з меншим екраном теж в наявності), система «старт/стоп», бездротова зарядка для смартфона. Передні сидіння спортивні, з вираженою бічною підтримкою та інтегрованими підголівниками. Задні сидіння менші та простіші, але на них хоча б передбачені кріплення ISOFIX для дитячих крісел.

Neta GT запропонують у двох версіях. Базова - задньопривідна, з мотором потужністю 231 к.с., топова - повнопривідна, з двома моторами сумарною потужністю 462 к.с. Запас ходу становитиме 560-580 км, але ємність тягових батарей не розкривається.

Neta GT вже сертифікований у Китаї, Neta Motors може запускати масове виробництво. Що стосується ціни, то її можуть оголосити трохи згодом, під час автосалону в Шанхаї.