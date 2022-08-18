Китайский концерн SAIC представил совершенно новый MG7. Стильный фастбэк позиционируется на вершине линейки MG в Китае, оснащается бензиновыми двигателями с турбонаддувом. Это также первый представитель серии Black Label, сосредоточенный на элитном стиле и спортивности.

MG7 – преемник модели первого поколения (2007–2013), которая была обновленной версией Rover 75 (1998–2005). Новое поколение не имеет ничего общего со своим предшественником, поскольку дизайнеры MG выбрали более аэродинамический пятидверный кузов вместо традиционного четырехдверного седана.

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Автомобиль смотрится довольно агрессивно, хотя и несколько похож на новые модели Hyundai.

Платформа переднего привода заметна по пропорциям, но низкий силуэт, изящная линия крыши в стиле купе, безрамные окна, большие легкосплавные диски и рельефные панели кузова намекают на элитность. В передней части – острые светодиодные фары и большое стилизованное отверстие на переднем бампере.

Задняя часть имеет ярко выраженные задние крылья, светодиодные задние фонари на всю ширину, сильно наклоненное стекло, встроенный спойлер с утиным хвостом и четырем выхлопным трубам. Также имеется активное антикрыло с трехступенчатым развертыванием, похожее на Porsche Panamera. Что касается размеров, то MG7 имеет 4884 мм в длину, 1889 мм в ширину и 1447 мм в высоту. Это где-то между Audi A5 Sportback и A7 Sportback.

Внутри пятиместного салона – отдельный цифровой кокпит размером 33 дюйма, объединяющий приборную панель и сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Приборная панель выглядит достаточно современно, но неоригинально, с рассеянным освещением и причудливыми текстурами приближает ее к премиум-сегменту. Другие особенности включают высокоустановленный центральный тоннель, панорамный люк и спортивные сиденья со встроенными подголовниками.

На момент запуска MG7 доступен в двух разных версиях с двигателем ICE, а по слухам, в следующем году появятся гибридные варианты. 300 VTGI начального уровня оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 183 л. (136 кВт/185 л.с.) и 300 Нм крутящего момента. Мощность передается на переднюю ось через семиступенчатую автоматическую коробку передач DCT.

Тем, кто хочет большей производительности, стоит выбрать VTGI Trophy, оснащенный 2,0-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 254 л.с. (189 кВт/257 л.с.) и 405 Нм крутящего момента. Более мощный двигатель работает исключительно в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой ZF, которая тоже передает мощность на переднюю ось. Автомобиль оснащен электронным дифференциалом ограниченного трения и подвеской с электронным управлением.

Непонятно, планирует ли MG экспортировать MG7 на другие рынки, но, скорее всего, его версии только для ICE останутся только для Китая, поскольку Европа и Северная Америка в основном сосредоточены на электрификации. Цены будут объявлены ближе к выходу на рынок, ожидаемому к концу года.