Китайський концерн SAIC представив абсолютно новий MG7. Стильний фастбек позиціонується на вершині лінійки MG у Китаї, оснащується бензиновими двигунами з турбонаддувом. Це також перший представник серії Black Label, який зосереджений на елітному стилі та спортивності.

MG7 – наступник моделі першого покоління (2007-2013), яка була оновленою версією Rover 75 (1998-2005). Нове покоління не має нічого спільного зі своїм попередником, оскільки дизайнери MG обрали більш аеродинамічний п’ятидверний кузов замість традиційного чотиридверного седана.

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Автомобіль виглядає досить агресивно, хоча й дещо схожий на нові моделі Hyundai.

Платформа переднього приводу помітна з пропорцій, але низький силует, витончена лінія даху в стилі купе, безрамні вікна, великі легкосплавні диски та рельєфні панелі кузова натякають на елітність. У передній частині – гострі світлодіодні фари та великий стилізований отвір на передньому бампері.

Задня частина має яскраво виражені задні крила, світлодіодні задні ліхтарі на всю ширину, сильно нахилене скло, вбудований спойлер з качиним хвостом і чотирьом вихлопним трубам. Також є активне антикрило з триступеневим розгортанням, схоже на Porsche Panamera. Що стосується розмірів, то MG7 має 4884 мм у довжину, 1889 мм у ширину та 1447 мм у висоту. Це десь між Audi A5 Sportback і A7 Sportback.

Всередині п’ятимісного салону – окремий цифровий кокпіт розміром 33 дюйми, який об’єднує панель приладів і сенсорний екран інформаційно-розважальної системи. Приладова панель виглядає досить сучасно, але неоригінально, з розсіяним освітленням і химерними текстурами наближає її до преміум-сегменту. Інші особливості включають високо встановлений центральний тунель, панорамний люк і спортивні сидіння з вбудованими підголівниками.

На момент запуску MG7 доступний у двох різних версіях з двигуном ICE, а за чутками, наступного року з’являться гібридні варіанти. 300 VTGI початкового рівня оснащений 1,5-літровим двигуном з турбонаддувом потужністю 183 к.с. (136 кВт / 185 к.с.) і 300 Нм крутного моменту. Потужність передається на передню вісь через семиступінчасту автоматичну коробку передач DCT.

Тим, хто хоче більшої продуктивності, варто вибрати VTGI Trophy, який оснащений 2,0-літровим двигуном з турбонаддувом, що видає 254 к.с. (189 кВт / 257 к.с.) і 405 Нм крутного моменту. Більш потужний двигун працює виключно в парі з дев’ятиступінчастою автоматичною коробкою передач ZF, яка теж передає потужність на передню вісь. Автомобіль також оснащений електронним диференціалом обмеженого тертя та підвіскою з електронним керуванням.

Незрозуміло, чи планує MG експортувати MG7 на інші ринки, але, швидше за все, його версії лише для ICE залишаться лише для Китаю, оскільки Європа та Північна Америка в основному зосереджені на електрифікації. Ціни будуть оголошені ближче до виходу на ринок, який очікується до кінця року.