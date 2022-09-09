Jetour официально представила Jatour Dasheng, новый компактный SUV для китайского автомобильного рынка. Впрочем, появление этой модели на украинском рынке вполне возможно.

Jetour – это бренд, запущенный в 2018 году под руководством Chery Automobile. В Украине пока официально продается только одна модель – Jetour X70.

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Jetour Dasheng получил восемь комплектаций с ценовым диапазоном 99 900 – 169 900 юаней (14 700 – 24 400 долларов США). Базовая версия имеет передний привод, а самая дорогая – полный привод.

Передняя часть имеет дизайн разделенных фар и безрамную решетку радиатора с чешуйчатыми элементами, выступающую внутрь кузова автомобиля. Сбоку четкие линии, выдвигающиеся дверные ручки и большие 20-дюймовые легкосплавные диски. Задняя часть имеет оригинальную форму задних фонарей и спойлер на крыше.

Интерьер принимает минималистичный дизайн. Центральный 15,6-дюймовый центральный экран управления оснащен высокопроизводительным чипом третьего поколения Snapdragon и поддерживает навигационные карты AutoNavi, Tencent и Baidu. Интерьер также оснащен 8-дюймовым полноценным ЖК-экраном, проекционным дисплеем HUD, рулевым колесом со скошенным низом, функцией распознавания голоса, панелью для беспроводной зарядки в центральной консоли и функциями помощи водителю Level2+, включая круиз-контроль и смену полосы движения.

Jetour Dasheng доступен как в версиях, работающих на топливе, так и в гибридных версиях PHEV. Топливная версия поставляется с двумя вариантами двигателей: 1,5 T+6 MT/6все s 1,6 T+7свею двигатель 1.5 T имеет мощность 156 л. с. и крутящий момент 230 Нм. Двигатель 1.6 T имеет мощность 197 л. с. и крутящий момент 290 Нм.

Версия PHEV оснащена двигателем 1.5 T и 3-ступенчатой коробкой передач DHT, с максимальной мощностью 326 лошадиных сил, максимальный крутящий момент 565 Нм, запасом хода на чистом электроприводе 100 км и расходом топлива 1 л/100 км.