Jetour офіційно представила Jetour Dasheng, новий компактний SUV для китайського автомобільного ринку. Втім, поява цієї моделі на українському ринку цілком можлива.

Jetour — це бренд, запущений у 2018 році під керівництвом Chery Automobile. В Україні поки що офіційно продається лише одна модель - Jetour X70.

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Jetour Dasheng отримав вісім комплектацій з ціновим діапазоном 99 900 – 169 900 юанів (14 700 – 24 400 доларів США). Базова версія має передній привід, а найдорожча – повний привід.

Передня частина має дизайн розділених фар і безрамну решітку радіатора з лускатими елементами, яка виступає всередину кузова автомобіля. Збоку чіткі лінії, дверні ручки, що висуваються, і великі 20-дюймові легкосплавні диски. Задня частина має оригінальну форму задніх ліхтарів і спойлер на даху.

Інтер'єр приймає мінімалістичний дизайн. Центральний 15,6-дюймовий центральний екран керування оснащено високопродуктивним чіпом третього покоління Snapdragon і підтримує навігаційні карти AutoNavi, Tencent і Baidu. Інтер’єр також оснащений 8-дюймовим повноцінним РК-екраном, проекційним дисплеєм HUD, рульовим колесом зі скошеним низом, функцією розпізнавання голосу, панеллю для бездротової зарядки на центральній консолі та функціями допомоги водієві Level2+, включаючи круїз-контроль і зміну смуги руху.

Jetour Dasheng доступний як у версіях, що працюють на паливі, так і в гібридних версіях PHEV. Паливна версія поставляється з двома варіантами двигунів: 1,5T+6MT/6DCT і 1,6T+7CDT. Двигун 1.5T має потужність 156 к.с. і крутний момент 230 Нм. Двигун 1.6T має потужність 197 к.с. і крутний момент 290 Нм.

Версія PHEV оснащена двигуном 1.5T і 3-ступінчастою коробкою передач DHT, з максимальною потужністю 326 кінських сил, максимальним крутним моментом 565 Нм, запасом ходу на чистому електроприводі 100 км і витратою палива 1 л/100 км.