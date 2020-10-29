Как известно, самая экономически развитая и густонаселенная страна Азии также является одним из самых сильных загрязнителей атмосферы в мире. Правительство Китая взяло курс на то, чтобы к 2060 году стать "углеродно нейтральной" страной.

По сообщению китайской Ассоциации автопроизводителей, обычные транспортные средства, работающие на бензине и дизельном топливе, придется заменить экологически чистыми электрокарами и гибридами до 2035 года, чтобы к 2060 году страна вышла на показатели выбросов углерода, близкие к нулевым.

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"Гибридная мощность – это путь,по которому нам следует идти", – сказал Ши Цзяньхуа, заместитель генерального секретаря автомобильной организации. Он также добавил, что "это должен быть естественный процесс", частично благодаря "совершенствованию электрификации автомобилей".

На данный момент Министерство промышленности и информационных технологий Китая не имеет четкого плана действий, о запрете на использование транспортных средств на ископаемом топливе. Однако 15 лет – это достаточно времени, чтобы автомобильная промышленность Китая перешла на чистые силовые агрегаты.

Автомобили с новой энергией включают в себя гибриды, электромобили и электромобили с водородными силовыми установками. Ши Цзяньхуа ожидает, что к 2035 году гибридные силовые установки будут составлять половину автопарка страны, а другая половина будет электрокарами. Конечно, такой сценарий возможен только при условии, что правительство согласится запретить обычные автомобили с ДВС.

Китай сегодня является одним из самых привлекательных рынков для производителей электромобилей и одновременно крупнейшим производителем электрокаров в мире. Множество местных компаний, а также международные бренды и совместные предприятия выпускают больше электрокаров, чем в любой другой стране, поэтому перспективы перехода на электрифицированный транспорт для Китая выглядят не слишком сложными.