Як відомо, найбільш економічно розвинена та густонаселена країна Азії також є одним із найсильніших забруднювачів атмосфери у світі. Уряд Китаю узяв курс на те, щоб до 2060 року стати "вуглецево нейтральною" країною.

За повідомленням китайської Асоціації автовиробників, звичайні транспортні засоби, що працюють на бензині та дизельнопу пальному, доведеться замінити екологічно чистішими електрокарами та гібридами до 2035 року, аби до 2060 року країна вийшла на показники викидів вуглецю, близькі до нульових.

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“Гібридна потужність – це шлях, яким нас слід іти”, – сказав Ши Цзяньхуа, заступник генерального секретаря автомобільної організації. Він також додав, що “це повинен бути природний процес”, частково завдяки “вдосконаленню електрифікації автомобілів”.

На даний момент Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю не має чіткого плану дій, щодо заборони на використання транспортних засобів на викопному паливі. Однак 15 років – це достатньо часу, щоб автомобільна промисловість Китаю перейшла на чистіші силові агрегати.

Автомобілі з новою енергією включають в себе гібриди, електромобілі та електромобілі з водневими силовими установками. Ши Цзяньхуа очікує, що до 2035 року гібридні силові установки складатимуть половину автопарку країни, а інша половина буде електрокарами. Звичайно, такий сценарій можливий лише за умови, що уряд погодиться заборонити звичайні автомобілі з ДВЗ.

Китай сьогодні є одним із найпривабливіших ринків для виробників електромобілів і одночасно найбільшим виробником електрокарів у світі. Безліч місцевих компаній, а також міжнародні бренди і спільні підприємства випускають більше електрокарів, ніж у будь-якій іншій країні, тож перспективи переходу на електрифікований транспорт для Китаю видаються не надто складними.