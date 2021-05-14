Фотографии "живых" автомобилей удивительно качественные, а дополнительные фото из каталогов раскрывают подробности о вариантах декора.

BMW не хочет, чтобы вы видели обновленные кроссоверы до их официальной премьеры, но вот они. Новая партия будущих моделей была омологизирована в Китае, и это означает, что каждый автомобиль появляется на веб-сайте Министерства промышленности и информационных технологий, откуда родом полученные фото.

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В фотобазе Минпрома Китая есть фотографии BMW X3 и его полностью электрического "брата" iX3. Здесь мы имеем дело с китайскими версиями двух кроссоверов, но ожидаем, что глобальные модели будут выглядеть практически так же.

Обновленные фары и задние фонари являются частью обновления для обеих моделей в середине жизненного цикла, а в случае с X3 xDrive30i, изображенного на фото, были установлены крепкие двойные выхлопные патрубки, которые заменяют меньшие круглые наконечники в версии до фейслифтинга.

Ожидается, что обновленные модели X3 и iX3 будут представлены где-то в июне с некоторыми изменениями не только во внешности, но и в оснащении и технической части. Так, у обновленного кроссовера X3 может появиться информационно-развлекательная система iDrive 8, а также мягко-гибридная силовая установка. К концу года, также могут появиться дополнительные модификации обновленных кроссоверов, в том числе X3 M, и купеобразные X4.

Фото: обновленные BMW X3 и iX3 для Китая / MIIT