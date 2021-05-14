Світлини "живих" автомобілів на диво якісні, а додаткові фото з каталогів розкривають подробиці про варіанти декору.

BMW не хоче, щоб ви бачили оновлені кросовери до їх офіційної прем’єри, але ось вони. Нова партія майбутніх моделей була омологізована в Китаї, і це означає, що кожен автомобіль з'являється на веб-сайті Міністерства промисловості та інформаційних технологій, звідки і походять отримані фото.

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У фотобазі Мінпрому Китаю є світлини BMW X3 та його повністю електричного “брата” iX3. Тут ми маємо справу з китайськими версіями двох кросоверів, але очікуємо, що глобальні моделі виглядатимуть практично так само.

Оновлені фари та задні ліхтарі є частиною оновлення для обох моделей в середині життєвого циклу, а у випадку з X3 xDrive30i, зображеного на фото, були встановлені кремезні подвійні вихлопні патрубки, які замінюють менші круглі наконечники у версії до фейсліфтингу.

Очікується, що оновлені моделі X3 та iX3 будуть представлені десь у червні з деякими змінами не лише в зовнішності, а й в оснащенні та технічній частині. Так, у оновленого кросовера X3 може з’явитись інформаційно-розважальна система iDrive 8, а також м’яко-гібридна силова установка. До кінця року також можуть з’явитись додаткові модифікації оновлених кросоверів, в тому числі X3 M, та купеподібні X4.

Фото: оновлені BMW X3 та iX3 для Китаю / MIIT