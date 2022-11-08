Марка Baojun, входящая в состав предприятия SAIC-GM-Wuling, представила специальную версию миниатюрного электрокара KiWi EV под названием Strawberry Bear Limited Edition.

Автомобильчик посвящен одному из героев мультфильма «История игрушек 3» — плюшевому медведю Лотсо, который пахнет клубникой. Этим обусловлены разнообразие розового цвета и «ливрея» из множества клубничок. Продажа электрокара в КНР уже началась, а стоит она 15 700 долларов.

Читайте также: Китай сократил субсидии на электромобили: продажи сразу упали

Помимо розового цвета, лимитированная версия Strawberry Bear почти ничем не отличается от обычного KiWi EV. У 2,9-метрового сити-кара те же колесные диски с четырьмя лепестками, спрятанные в кузове дверные ручки и прямоугольная оптика. В оформлении здесь использованы два основных оттенка розового – бледный и пурпурно-розовый.

В салоне применена та же цветовая схема, но с яркими паттернами на передней панели, дверных картах и ковриках. На розовом руле – логотип серии, а в подстаканнике виден термос цвета с изображением Лотсо. Черный цвет сохранили оконные стойки, педали, кнопки и электроника, включая табло с 10,25-дюймовыми уборками и экраном мультимедийной системы.

Стандартный KiWi EV от Baojun оснащается единственным электромотором на задней оси, выдающим 55 или 68 лошадиных сил и 150 Нм момента. Питается он от тяговой батареи емкостью 31,9 киловатт-часа, что обеспечивает до 305 километров хода без подзарядки по китайскому циклу NEDC.

На прошлой неделе марка Wuling с того же американско-китайского совместного предприятия показала китайский аналог Smart – электрокар Air EV. Автомобиль уже выпускается и продается в двух- и четырехместном вариантах в Индонезии, а теперь дебютирует на родине, после чего отправится покорять другие рынки.