Марка Baojun, що входить до складу підприємства SAIC-GM-Wuling, представила спеціальну версію мініатюрного електрокара KiWi EV під назвою Strawberry Bear Limited Edition.

Автомобільчик присвячений одному з героїв мультфільму «Історія іграшок 3» — плюшевому ведмедеві Лотсо, що пахне полуницею. Цим зумовлено розмаїття рожевого кольору і «ліврея» з безлічі полуничок. Продаж електрокара в КНР вже почався, а коштує він 15 700 доларів.

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Крім рожевого кольору, лімітована версія Strawberry Bear майже нічим не відрізняється від звичайного KiWi EV. У 2,9-метрового сіті-кара ті ж колісні диски з чотирма пелюстками, заховані в кузов дверні ручки і прямокутна оптика. В оформленні тут використано два основні відтінки рожевого — блідий і пурпурово-рожевий.

У салоні застосована та ж колірна схема, але з яскравими патернами на передній панелі, дверних картах та килимках. На рожевому кермі — логотип серії, а в підскляннику видно термос кольору із зображенням Лотсо. Чорний колір зберегли віконні стійки, педалі, кнопки та електроніка, включаючи табло з 10,25-дюймовими «приборками» та екраном мультимедійної системи.

Стандартний KiWi EV від Baojun оснащується єдиним електромотором на задній осі, що видає 55 або 68 кінських сил і 150 Нм моменту. Живиться він від тягової батареї ємністю 31,9 кіловат-години, що забезпечує до 305 кілометрів ходу без підзарядки за китайським циклом NEDC.

Минулого тижня марка Wuling із того ж американсько-китайського спільного підприємства показала китайський аналог Smart – електрокар Air EV. Автомобіль вже випускається і продається у дво- та чотиримісному варіантах в Індонезії, а тепер дебютує на батьківщині, після чого вирушить підкорювати інші ринки.