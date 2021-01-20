Tesla начала продавать в Китае кроссоверы Model Y местной сборки. Они стали второй моделью бренда, выпуск которой наладили на шанхайской площадке компании (Gigafactory 3), первым был компактный седан Model 3.

В КНР базовая версия Model Y стоит от $52 564. За топовую комплектацию Performance производитель просит $57 207.

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Стандартной конфигурацией для китайцев считается исполнение Long Range (в США также продается Standard Range с батареей меньшей емкости) с запасом хода в 594 км. Такой электромобиль способен ускоряться с 0 до 100 км/ч за 5,1 секунды. Максимальная скорость – 217 км/ч.

В исполнении Performance спринт 0-100 км/ч занимает всего 3,7 секунды, а «максималка» возрастает до 241 км/час. Плюс к этому появляются 21-дюймовые легкосплавные диски, усиленные тормоза и спойлер из углеродного волокна. В ноябре 2020 года Министерство промышленности и информатизации КНР включило произведенные в стране электромобили Model Y в обновленный список моделей автомобилей на альтернативных источниках энергии, которые охвачены государственной программой субсидирования, предусматривающей освобождение от налога на приобретение.

Онлайн-заказ на собранные в КНР Model Y стали принимать еще в начале января, и всего за десять часов количество заявок превысило 100 тысяч. План местного производства на весь 2021 год изначально составлял 250 тысяч Model Y, однако с учетом ажиотажного спроса он может быть пересмотрен. Завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае построили и ввели в строй в 2019-м. Ранее Tesla Model Y выпускали только на заводе компании во Фримонте (США). Напомним, кроссовер Model Y дебютировал в январе 2020 года, он построен на базе седана Model 3 и унифицирован с ним на 75%.