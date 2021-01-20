Tesla почала продавати в Китаї кросовери Model Y місцевої збірки. Вони стали другою моделлю бренду, випуск якої налагодили на шанхайському майданчику компанії (Gigafactory 3), першою був компактний седан Model 3.

У КНР базова версія Model Y коштує від $52 564. За топову комплектацію Performance виробник просить $57 207.

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Стандартною конфігурацією для китайців вважається виконання Long Range (в США також продається Standard Range з батареєю меншої ємності) з запасом ходу 594 км. Такий електромобіль здатний прискорюватися з 0 до 100 км/год за 5,1 секунди. Максимальна швидкість – 217 км/год.

У виконанні Performance спринт 0-100 км/год займає всього 3,7 секунди, а «максималка» зростає до 241 км/год. Плюс до цього з’являються 21-дюймові легкосплавні диски, посилені гальма і спойлер з вуглецевого волокна. У листопаді 2020 року Міністерство промисловості та інформатизації КНР включило вироблені в країні електромобілі Model Y в оновлений список моделей автомобілів на альтернативних джерелах енергії, які охоплені державною програмою субсидування, що передбачає звільнення від податку на придбання.

Онлайн-замовлення на зібрані в КНР Model Y стали приймати ще на початку січня, і всього за десять годин кількість заявок перевищила 100 тисяч. План місцевого виробництва на весь 2021 рік спочатку становив 250 тисяч Model Y, однак з урахуванням ажіотажного попиту він може бути переглянутий. Завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхаї побудували і ввели в дію в 2019-му. Раніше Tesla Model Y випускали тільки на заводі компанії у Фрімонті (США). Нагадаємо, кросовер Model Y дебютував в січні 2020 року, він побудований на базі седана Model 3 і уніфікований з ним на 75%.