В Китае зарегистрировано 9,66 млн моторных транспортных средств в первом квартале 2021 года.

В Китае в первом квартале этого года было зарегистрировано в общей сложности 9,66 млн моторных транспортных средств, что является новым историческим рекордом, сообщили во вторник в Министерстве общественной безопасности, передает "Синьхуа".

Читайте также: Tesla за 25 тысяч долларов будет выпускаться в Китае и продаваться по всему миру

По данным министерства, по состоянию на март 2021 год в Китае насчитывалось 378 млн моторных транспортных средств, в том числе 287 млн ​​автомобилей. Число водителей достигло 463 млн, из которых 425 млн являются водителями автомобилей, добавили в министерстве.

Для сравнения, по данным China Association of Automotive Manufacturers (CAAM), за весь 2020 год в Китае было продано 19,9 млн новых легковых автомобилей.