У Китаї зареєстровано 9,66 млн моторних транспортних засобів в першому кварталі 2021 року.

У Китаї в першому кварталі цього року було зареєстровано в цілому 9,66 млн моторних транспортних засобів, що є новим історичним рекордом, повідомили у вівторок в Міністерстві громадської безпеки, передає “Синьхуа”.

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За даними міністерства, станом на березень 2021 року в Китаї налічувалося 378 млн моторних транспортних засобів, в тому числі 287 млн автомобілів. Число водіїв досягло 463 млн, з яких 425 млн є водіями автомобілів, додали в міністерстві.

Для порівняння, за даними China Association of Automotive Manufacturers (CAAM), за весь 2020 рік в Китаї було продано 19,9 млн. нових легкових автомобілів.