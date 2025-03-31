В Китае вскоре дебютирует недорогой электрический спорткар

Как сообщает CarNewsChina, автомобиль выйдет на рынок Китая 15 апреля. Она имеет двухмоторную трансмиссию с общей мощностью в 320 кВт (435 л.с.). Этого достаточно, чтобы купе весом 1365 кг достигало первой сотни за 3,9 секунды.

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JMEV01, ранее известный как концепция SC-01, имеет батарею тройную литиевую батарею CALB. Ее емкость не раскрывают, но сообщается, что она обеспечивает запас хода в 520 км по циклу CLTC. Купе имеет длину 4106 мм, ширину 1830 мм и высоту 1170 мм с колесной базой 2503 мм.

Дизайнеры придали ему пропорции спортивного автомобиля. Серийная модель сохраняет агрессивный стиль концепта, включая гладкие светодиодные фары, затемненные центральные стойки для создания эффекта плавающей крыши и характерные круглые задние фонари.

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Интересно, что в салоне автомобиля отсутствуют сенсорные экраны. От них отказались в пользу физических элементов управления, в частности – ручного тормоза. Это редкость для современного китайского авто. Кроме того, модель получила только базовые системы помощи водителю, такие как обычный круиз-контроль и парктроники.