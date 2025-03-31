В Китаї незабаром дебютує недорогий електричний спорткар

Як повідомляє CarNewsChina, автівка вийде на ринок Китаю 15 квітня. Вона має двомоторну трансмісію з загальною потужністю в 320 кВт (435 к.с.). Цього достатньо, аби купе вагою 1365 кг досягало першої сотні за 3,9 секунди.

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JMEV01, що раніше був відомий як концепція SC-01, має батарею потрійну літієву батарею CALB. Її ємність не розкривають, але повідомляється, що вона забезпечує запас ходу в 520 км за циклом CLTC. Купе має довжину 4106 мм, ширину 1830 мм і висоту 1170 мм з колісною базою 2503 мм.

Дизайнери надали йому пропорції спортивного автомобіля. Серійна модель зберігає агресивний стиль концепту, включаючи гладкі світлодіодні фари, затемнені центральні стійки для створення ефекту плаваючого даху та характерні круглі задні ліхтарі.

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Цікаво, що в салоні автівки відсутні сенсорні екрани. Від них відмовились на користь фізичних елементів керування, зокрема – ручного гальма. Це рідкість для сучасного китайського авто. Крім того, модель отримала лише базові системи допомоги водієві, такі як звичайний круїз-контроль та парктроніки.